Pisa im Tal der Tränen! Aufsteiger muss zurück in die Serie B

Jetzt ist es fix: Der SC Pisa muss den Gang zurück in die Serie B antreten. Der Aufsteiger verlor am viertletzten Spieltag zuhause mit 1:2 gegen US Lecce und ist damit nicht mehr zu retten.

Mit lediglich 18 Punkten liegt Pisa abgeschlagen am Tabellenende. Der Klassenerhalt ist nun auch rechnerisch nicht mehr möglich.

Kurzes Gastspiel im Oberhaus

Erst in der vergangenen Saison war Pisa nach 35 Jahren Abstinenz in die höchste italienische Spielklasse zurückgekehrt. Die Rückkehr ins Oberhaus entwickelte sich jedoch schnell zur schwierigen Mission.

In der laufenden Spielzeit gelangen dem Aufsteiger lediglich zwei Siege, insgesamt blieb man deutlich hinter der Konkurrenz zurück.

Lecce verschafft sich Luft

Für Lecce hingegen war der Auswärtssieg ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf. Die Süditaliener liegen weiterhin auf Rang 17 der Tabelle, konnten ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber auf vier Punkte ausbauen.

Damit lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter – im Gegensatz zu Hellas Verona, wo der Abstieg nun ebenfalls endgültig feststeht.

Der italienische Meister aus dem Jahr 1985 muss sich damit nach sieben Jahren in der Serie A aus der obersten italienischen Liga verabschieden und den schweren Gang in die Serie B antreten.