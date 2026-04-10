"Hat mich tief verletzt!" Donnarumma kontert Bonus-Vorwürfe

Die Enttäuschung über das dritte WM-Qualifikations-Debakel in Folge sitzt in Italien weiterhin tief.

Nun hat sich auch Kapitän Gianluigi Donnarumma zu Wort gemeldet und dabei mit kursierenden Gerüchten aufgeräumt.

Klare Ansage des Kapitäns

In einem Interview mit "Sky Sport Italia" reagierte der Torwart emotional auf Berichte, wonach die Spieler nach der verpassten WM-Qualifikation Bonuszahlungen gefordert haben sollen.

"Als Kapitän habe ich nie einen einzigen Euro von der Nationalmannschaft verlangt. Das hat mich tief verletzt", stellt der Man City-Legionär unmissverständlich klar.

Die Vorwürfe hatten in Italien für große Empörung gesorgt, nicht zuletzt, weil das Land sportlich ohnehin in einer Krise steckt.

"Unser Geschenk wäre die WM gewesen"

Der Keeper erklärte zudem, wie es tatsächlich um mögliche Prämien steht.

Üblich sei es, dass der Verband bei einer erfolgreichen Qualifikation eine Art Bonus ausschüttet. Eine Forderung seitens der Spieler habe es jedoch nie gegeben.

"Niemand von uns hat etwas gefordert. Unser Geschenk wäre die WM-Teilnahme gewesen", so der 27-Jährige, der weiter auf seine erste WM-Teilnahme warten muss.