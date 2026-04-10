Polens Nationalteam trauert: Co-Trainer Magiera verstorben

Der polnische Fußball steht unter Schock.

Wie der Verband offiziell bestätigte, ist Jacek Magiera, Co-Trainer der Nationalmannschaft, im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Zusammenbruch beim Training

Die Umstände seines Todes sind tragisch.

Medienberichten zufolge brach Magiera am Freitagmorgen während eines Lauftrainings zusammen. Er wurde noch vor Ort wiederbelebt und anschließend in ein Militärkrankenhaus in Wroclaw gebracht, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb.

Teil des Nationalteams

Magiera war seit Sommer 2025 als Co-Trainer im Betreuerstab von Jan Urban tätig.

Vor zehn Tagen stand er bei den WM-Playoffs in Solna an der Seitenlinie, wo Polen nach einer 2:3-Niederlage gegen Schweden die Qualifikation verpasste.

Erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer

Magiera prägte den polnischen Fußball über Jahrzehnte hinweg.

Als Spieler lief er unter anderem für Rakow Czestochowa und Legia Warschau auf, mit denen er große Erfolge feierte. Nach seiner aktiven Karriere schlug er die Trainerlaufbahn ein und führte Legia Warschau in der Saison 2016/17 zur Meisterschaft.