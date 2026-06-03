Zwangsabstieg für 1860 München besiegelt

Der TSV 1860 München muss absteigen!

Der Klub erhält keine Lizenz für die dritte deutsche Liga und muss somit nächste Saison mit der Regionalliga Bayern Vorlieb nehmen, wo sie schon 2017/18 vertreten waren.

Der Liquiditätsnachweis wurde nicht rechtzeitig übermittelt. 2,7 Millionen Euro fehlten dem Klub am Stichtag. Doch selbst die Zukunft in der Regionalliga ist noch nicht gesichert. Laut "Bild" fehlen auch da rund eine Million Euro.

So reagiert der TSV

Der TSV selbst sieht die Schuld bei Investor Hasan Ismaik, der sich jüngst noch optimistisch gezeigt hatte.

"Ich bedauere die Nichteinhaltung der Finanzierungszusage durch den Gesellschafter HAM International. Bis zuletzt war ich fest davon überzeugt, dass eine Lösung im Interesse der Profifußball-Gesellschaft gefunden werden kann. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt", wird Geschäftsführer Manfred Paula zitiert.

Auch Präsident Gernot Mang meldet sich zu Wort: "Diese Entwicklung ist besonders enttäuschend, da sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertreter des Muttervereins auf die Einhaltung der getroffenen Zusage vertraut haben. Wir haben uns als Vereinsvertreter immer kompromissbereit gezeigt, können uns aber nicht über satzungs- und verbandsrechtliche Vorgaben hinwegsetzen."