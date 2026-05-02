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Nächster Aufsteiger in 2. Deutsche Bundesliga steht fest
Der VfL Osnabrück darf sich über Schützenhilfe des VfB Stuttgart II freuen und schon vor dem eigenen Spiel am Sonntag jubeln.
Der VfL Osnabrück steigt in die 2. Deutsche Bundesliga auf!
Das Team darf sich bereits vor dem Spiel am Sonntag gegen den SV Wehen über den Erfolg freuen.
Nachdem VfB Stuttgart II einen 6:1-Erfolg gegen den Tabellendritten Rot-Weiss Essen feiert, ist Osnabrücks Aufstieg amtlich. Der Verein kann nicht mehr von dem ersten oder zweiten Tabellenplatz verdrängt werden.
In der dritten Liga stehen aktuell für das Team von Timo Schultz noch drei Duelle auf dem Programm, diese sind jedoch nicht mehr von Bedeutung.
Osnabrück steigt bereits zum achten Mal in der Vereinsgeschichte in die zweite Liga auf. Das letzte Mal kam es 2023 dazu.