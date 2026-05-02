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Zwei Österreicher steigen aus Deutschlands 3. Liga ab
Die 0:4-Niederlage am Samstag gegen den SC Verl macht das Ergebnis amtlich.
Der nächste Drittliga-Absteiger in Deutschland steht fest.
Der TSV Havelse muss nach nur einer Saison wieder in die Regionalliga Nord absteigen.
Der Verein tat sich von Beginn an schwer, mit der 0:4-Niederlage gegen den SC Verl am Samstag ist der Abstieg zwei Spiele vor Saisonende amtlich.
Der erste Sieg gelang dem TSV erst am 15. Spieltag, es folgten sechs weitere, dennoch reicht es nicht für den Klassenerhalt. Am Ende muss man sich laut aktuellem Stand mit 32 Punkten zufriedengeben.
Mit dabei auch zwei Österreicher. Sowohl Manuel Polster als auch Timo Friedrich stehen in Havelse Verein unter Vertrag.
Polster kam erst im Februar aus Lausanne
Friedrich wird gegen Verl in der 87. Minute eingewechselt, Ex-Austrianer Polster steht nicht im Kader.
Polster, der erst im Februar ablösefrei von Lausanne kam, machte in dieser Saison sieben Spiele für Havelse. Der in Deutschland geborene Friedrich stand in zwei Spielen auf dem Platz.
Neben Havelse stehen auch der 1. FC Schweinfurt 05, Erzgebirge Aue und SSV Ulm als Absteiger fest.