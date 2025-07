Thomas Müller soll eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen haben.

Wie "Sky" berichtet, wird der 35-Jährige seine Karriere nach seinem Vertragsende beim FC Bayern fortsetzen. Den Deutschen zieht es dem Vernehmen nach in die USA.

So soll Müller zwei Angebote von Klubs aus der US-amerikanischen Profiliga MLS vorliegen haben - unter anderem von Bayern-Partnerklub Los Angeles FC, der wohl die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Offensivspielers hat.

Eine finale Entscheidung zwischen den beiden interessierten Klubs soll der Münchner in den kommenden sieben bis zehn Tagen treffen wollen. Dann soll der Vertrag bei seinem neuen Verein unterschrieben werden. Um welches Team es sich beim zweiten in dem Bericht genannten Klub handelt, ist nicht bekannt.

Karriereende vom Tisch

Fix ist, dass ein Karriereende des 131-fachen Nationalspielers kein Thema mehr ist. Zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte um eine Weiterbeschäftigung beim FC Bayern, der infolge der Verletzung von Jamal Musiala in eine Personalnot geriet.

Die Saison in den USA ist schon im Februar angelaufen, zuletzt wurde der 24. Spieltag ausgetragen. Die "Regular Season" endet am 19. Oktober, der Los Angeles FC befindet sich in der Western Conference aktuell auf einem Playoff-Platz.

Spieler können in der MLS zwischen dem 24. Juli und dem 21. August verpflichtet werden.

Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025