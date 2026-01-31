Ex-Neustädter soll Kultklub vor historischem Absturz retten

Der deutsche Traditionsverein Erzgebirge Aue hat sich am Samstag von Trainer Jens Härtel getrennt.

Dies gab der Drittligist per Aussendung bekannt. Damit reagiert man auf den Fehlstart ins Jahr 2026: Alle drei bisherigen Spiele gingen verloren. Zuletzt musste man sich Außenseiter TSV Havelse mit 1:3 geschlagen geben.

Historischer Abstieg droht

Aue liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz, es droht der Absturz in den Amateurfußball. Es wäre eine Zäsur: In ihrer langen Vereinsgeschichte spielten die "Veilchen" noch nie viertklassig.

Verhindern soll dies Adam Susac, der gemeinsam mit Lars Fuchs bis auf Weiteres das Trainergespann bildet.

Der Kroate hielt einst auch in der heimischen Bundesliga die Knochen hin: In der Saison 2014/15 spielte der Innenverteidiger für Wiener Neustadt. Damals konnte er den Abstieg nicht verhindern.