Aufregung in China! 73 Personen lebenslang gesperrt

Skandal im chinesischen Fußball!

Behörden haben nach einem Treffen gegen Verhinderung von Glücksspiel sowie Spielmanipulation den ehemaligen chinesischen Nationalteamtrainer Tie Li lebenslang gesperrt. Auch 72 weitere Personen sind davon betroffen. 13 Profiklubs wurden mit Punkteabzügen bestraft.

Das betrifft rund einen Monat vor Saisonbeginn mehrere Vereine der Chinesischen Super League, unter anderem Beijing Guoan, Tianjin Jinmen Tigers und Shanghai Shenhua. Die Punkteabzüge werden in der Saison 2026 geltend gemacht, Tianjin Jinmen Tiger und Shanghai Shenhua erhalten mit Abzug von zehn Punkten die Höchststrafe.

Auch eine Geldstrafe in Höhe von rund 24.000 bis 120.000 Euro kommt dazu.

Immer wieder kommt es im chinesischen Fußball zu Problemen dieser Art. Erst 2024 wurde der ehemalige Spieler vom FC Everton, Tie Li, aufgrund von Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilt.