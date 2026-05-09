RB Leipzig RB Leipzig RBL FC St. Pauli FC St. Pauli STP
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Xaver Schlager
  • Willi Orban
  • Abdoulie Ceesay
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Vor Rangnicks Augen: ÖFB-Co-Produktion sorgt für Leipzig-Sieg

In seinem letzten Heimspiel für RB trifft Xaver Schlager nach Vorarbeit von Christoph Baumgartner - und fixiert damit die CL-Teilnahme für die "Roten Bullen".

Vor Rangnicks Augen: ÖFB-Co-Produktion sorgt für Leipzig-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Xaver Schlager und Christoph Baumgartner schießen RB Leipzig wieder in die Champions League.

Am 33. Spieltag der deutschen Bundesliga gewinnen die Sachsen mit 2:1 gegen Abstiegskandidat FC St. Pauli. Damit liegt RB eine Runde vor Schluss mit 65 Punkten auf Rang drei, Stuttgart hat als Vierter bereits vier Punkte Rückstand.

Bei seinem letzten Heimspiel für Leipzig wird Schlager vor der Partie verabschiedet. Zusätzlich war auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wegen einer Ehrung in der Red-Bull-Arena.

Drittes Saisontor beim Abschied

Leipzig tut sich lange schwer gegen defensiv gut stehende Hamburger. Dabei kommen die Gäste durchaus zu guten Chancen: Kaars (34.) trifft die Latte. Kurz vor der Pause geht der Favorit aber in Führung: Eine Raum-Ecke landet bei Baumgartner, dessen Kopfball im Fallen bei Schlager ankommt, der mithilfe der Latte trifft.

Früh in Halbzeit zwei arbeitet Leipzig am 2:0. Zuerst wird dieses nach einem Quedraogo-Abschluss noch von der Stange verhindert (54.). Aus der folgenden Ecke fällt dann der zweite Treffer: Raum findet Orban, der von der ersten Stange aus einköpft.

St. Pauli gelingt noch der Anschluss: Ceesay vollendet ins lange Eck (86.), dabei bleibt es aber auch.

Stuttgart mit klarem Sieg im Spitzenspiel

Im Duell um die Champions-League-Qualifikation setzt sich der VfB Stuttgart verdient mit 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen durch.

Den Leverkusenern gelingt durch Garcia (1.) ein Traumstart, danach reißt der Pokalfinalist das Spiel an sich. Demirovic (5.) gleicht wenig später aus, Mittelstädt (45+7.) dreht die Partie vom Punkt aus. Nach 58 Minuten sorgt Undav für die Vorentscheidung.

Der VfB springt mit 61 Punkten auf Rang vier, Leverkusen fällt auf den sechsten Platz zurück.

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