BVB geht mit Sieg über Gladbach in die Winterpause

Borussia Dortmund feiert am 15. Spieltag der Bundesliga zuhause einen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Dabei legen die Dortmunder den perfekten Start hin. Schon in der 10. Minute bringt Julian Brandt den BVB mit einem schönen Volley-Abschluss in Führung.

Im Laufe der ersten Halbzeit bleibt Dortmund die dominante Mannschaft. Karim Adeyemi scheitert in der 29. Minute mit einem Abschluss aus kurzer Distanz an einer starken Parade von Gladbach-Keeper Moritz Nicolas.

Beier macht alles klar

In der zweiten Hälfte wird die Partie dann etwas zerfahrener. Immer wieder kommt es zu Wortgefechten und kleineren Auseinandersetzungen.

In der 72. Minute herrscht dann Aufregung im Gladbacher Strafraum. Nico Elvedi räumt Maximilian Beier ohne Ballkontakt ab, doch Beier wollte den Elfer zu sehr, der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Gegen Ende der Partie kommen die Gladbacher dann mehr vor das gegnerische Tor, doch die Top-Chancen bleiben aus. So macht Beier dann in der Nachspielzeit alles klar und trifft zum 2:0-Endstand (90+7.).

Marcel Sabitzer wurde bei Dortmund in der 71. Minute eingewechselt. Kevin Stöger spielte bei Mönchengladbach ab der 80. Minute.