NEWS

Sieg gegen Köln: Augsburg klettert weiter nach oben

Die Fuggerstädter besiegen den 1. FC Köln vor heimischer Kulisse. Michael Gregoritsch wird in der Schlussphase eingewechselt.

Sieg gegen Köln: Augsburg klettert weiter nach oben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Augsburg gewinnt am 24. Spieltag der Deutschen Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 1:0.

Das Spiel startet mit guten Chancen für den FC Augsburg. Köln-Goalie Schwäbe ist in Minute vier allerdings gegen Ribeiro zur Stelle, in der zehnten Spielminute pariert er gegen Banks. Kurz darauf verzieht Ribeiro knapp (11.).

In weiterer Folge flacht die Partie etwas ab, bis zur nächsten Chance dauert es – die gehört dann den Kölnern. Nach einer Ecke bringt Martel den Ball per Kopf aufs Tor, dieser prallt aber nur gegen die Latte (38.).

Spätes Empty-Net-Goal

Nach der Pause pariert erst Dahmen gegen Kölns Lund (48.), auf der Gegenseite erzielt Ribeiro die Führung per Hacke – Schwäbe ist chancenlos (55.). Während Waldschmidt das Augsburger Tor knapp verpasst (59.), verhindert Schwäbe mit einer starken Parade gegen Claude-Maurice den zweiten Gegentreffer (65.).

In der Nachspielzeit hat dann erst Özkacar die Möglichkeit zum Ausgleich, Schlotterbeck rettet den Kopfball von der Linie (90.+4) – auf der Gegenseite trifft Claude-Maurice zum 2:0-Endstand (90.+6), Köln-Keeper Schwäbe geht beim davor stattfindenden Eckball mit nach vorne, Claude-Maurice trifft aus gut 40 Metern das leere Tor.

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch ersetzt Torschütze Ribeiro in Minute 68. Florian Kainz hingegen bleibt bei Köln über 90 Minuten nur auf der Bank.

Während Augsburg durch den 2:0-Sieg auf Tabellenplatz neun klettert, bleibt Köln mit 24 Punkten auf Rang zwölf. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt vier Punkte.

Kommentare

