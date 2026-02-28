TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim TSG FC St. Pauli FC St. Pauli STP
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Mathias Pereira Lage
NEWS

Chancenwucher! Ilzers TSG kassiert überraschende Heimniederlage

Die Sinsheimer müssen sich vor eigenem Publikum Nachzügler St. Pauli geschlagen geben. Gladbach gewinnt Last-Minute.

Chancenwucher! Ilzers TSG kassiert überraschende Heimniederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rückschlag für die TSG Hoffenheim im Kampf um die Königsklasse!

Die Mannschaft von Christian Ilzer verliert am 24. Spieltag der deutschen Bundesliga zuhause gegen FC St. Pauli mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielt Mathias Pereira Lage mit seinem ersten Saisontor.

Hoffenheim betreibt vor allem im ersten Spielabschnitt Chancenwucher, die besten Möglichkeiten lassen Robin Hranac (27.) und Grischa Prömel (29.) vor der Pause liegen. Am Ende liegt der xGoals-Wert der TSG bei 2,63.

Perfekter Konter

Die Gäste hingegen kontern eiskalt über die rechte Seite. Manolis Saliakas findet Pereira Lage mit einer optimalen Flanke und der Portugiese köpft zum 1:0-Siegtreffer ins Netz (45.+3).

Auch in der Schlussphase drückt Hoffenheim - mit Alexander Prass, der in der 62. Minute kommt -, der Ausgleich will aber nicht mehr fallen und so kassiert die TSG ihre sechste Saisonniederlage. St. Pauli springt durch die drei Punkte vorerst auf Rang 15.

Gladbach gewinnt Last-Minute

Im Parallelspiel gewinnt Borussia Mönchengladbach spät zuhause gegen Union Berlin mit 1:0. Die Entscheidung fällt erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Elfmetertreffer von Kevin Diks.

Kevin Stöger kommt in der fünften Minute der Nachspielzeit und sieht noch Gelb. Christopher Trimmel startet, wird aber zur Pause ausgewechselt, Leopold Querfeld spielt durch.

