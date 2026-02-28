Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - Bayern München

Am Samstag (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es wieder zum deutschen Klassiker: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München.

Die Dortmunder belegen in der Tabelle mit 52 Punkten den zweiten Rang und sind acht Zähler hinter den Bayern. Damit scheint wohl klar: Möchte man den Titelkampf nochmal spannend machen, muss ein Sieg her.

Zuletzt remisierte der BVB 2:2 bei RB Leipzig. Davor konnten sechs Ligasiege in Serie eingefahren werden.

Die Münchner sind standesgemäß Tabellenführer und auch in der Champions-League-Ligaphase souverän weitergekommen. Am letzten Wochenende siegten die Bayern daheim gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2. Dies war sogleich der dritte Sieg in Folge.

