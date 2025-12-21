NEWS

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Der Schweizer verbrachte 13 Jahre in Deutschland und trainierte unter anderem Borussia Dortmund. Jetzt ist offiziell Schluss.

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Trainer-Urgestein Lucien Favre zieht mit 68 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Der Schweizer verbrachte den Großteil seiner Trainerzeit in Deutschland. Von 2007 bis 2009 trainierte er Hertha BSC. Danach ging es weiter zu Borussia Mönchengladbach (2011-2015).

Mit Borussia Dortmund war er 2018 ganz knapp am Gewinn der Meisterschaft dran. Mit einem Punkteschnitt von 2,01 ist Favre einer der erfolgreichsten BVB-Trainer, in dieser Kategorie schneidet er sogar besser ab als Jürgen Klopp. Mit dem FC Zürich wurde er zwei Mal Schweizer Meister.

Seine letzte Trainerstation war OGC Nizza, wo er im Jänner 2023 gehen musste. Danach soll Favre zwar noch Anfragen aus Europa und Saudi-Arabien erhalten haben, aber: "Ich habe dankend abgelehnt, weil es definitiv fertig ist. Die meisten haben meine Botschaft verstanden. Fragen darf man immer, die Antwort hingegen bleibt klar: Es ist vorbei."

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Ivan Juric (50)
Erik ten Hag (55)

Slideshow starten

40 Bilder

Mehr zum Thema

HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
1
Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Deutsche Bundesliga
1
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga
Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Deutsche Bundesliga
1
VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Deutsche Bundesliga
18
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Lucien Favre