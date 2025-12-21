Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Trainer-Urgestein Lucien Favre zieht mit 68 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Der Schweizer verbrachte den Großteil seiner Trainerzeit in Deutschland. Von 2007 bis 2009 trainierte er Hertha BSC. Danach ging es weiter zu Borussia Mönchengladbach (2011-2015).

Mit Borussia Dortmund war er 2018 ganz knapp am Gewinn der Meisterschaft dran. Mit einem Punkteschnitt von 2,01 ist Favre einer der erfolgreichsten BVB-Trainer, in dieser Kategorie schneidet er sogar besser ab als Jürgen Klopp. Mit dem FC Zürich wurde er zwei Mal Schweizer Meister.



Seine letzte Trainerstation war OGC Nizza, wo er im Jänner 2023 gehen musste. Danach soll Favre zwar noch Anfragen aus Europa und Saudi-Arabien erhalten haben, aber: "Ich habe dankend abgelehnt, weil es definitiv fertig ist. Die meisten haben meine Botschaft verstanden. Fragen darf man immer, die Antwort hingegen bleibt klar: Es ist vorbei."