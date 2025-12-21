HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

Schockmoment in Hamburg!

Beim Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV am Samstag kam es zu einer heiklen Szene. Ex-Salzburg-Verteidiger Rasmus Kristensen prallte in der 65. Minute heftig mit Gegenspieler Miro Muheim zusammen. Beide gingen zu Boden.

Der Frankfurter blieb daraufhin bewusstlos liegen. Der 18-jährige HSV-Spieler Luka Vuskovic reagierte geistesgegenwärtig und eilte dem Verteidiger zur Hilfe. Er griff Kristensen in den Mund und fasste nach seiner Zunge.

Nach einer Behandlung am Feld konnte der Däne vorerst weitermachen, musste aber in der 71. Minute ausgewechselt werden. Dabei soll es sich allerdings auch um Adduktorenprobleme gehandelt haben.

Nach dem Spiel konnte bei der Pressekonferenz Entwarnung gegeben werden: "Er sitzt jetzt in der Kabine und es geht ihm gut", betonte Trainer Toppmöller. Auch das Agieren des Gegenspielers hob er lobend hervor. Vuskovic habe "sehr schnell die Situation gut erkannt und gut reagiert".