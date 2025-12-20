Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

In der deutschen Bundesliga läuft der 15. Spieltag. Ole Werners Elf gibt dabei eine Führung durch ÖFB-Legionär Xaver Schlager (35.) aus der Hand und muss sich am Ende Bayer Leverkusen vor heimischem Publikum mit 1:3 geschlagen geben.

Während die Sachsen durch diesen Nuller und den parallelen Punktgewinn von Borussia Dortmund auf den dritten Tabellenplatz abrutschen, festigt Kasper Hjulmands Truppe Rang fünf und hält Anschluss an die Champions-League-Ränge.

Baumgartner gibt Vorlage für Schlager-Treffer

Das Duell beginnt ohne lange Abtastphase: Bereits in der ersten Minute zwingt Christoph Baumgartner, der neben seinen Landsleuten Schlager und Nicolas Seiwald in der Startformation steht, Gästetorhüter Mark Flekken zu einer Parade.

Auf der Gegenseite muss Peter Gulacsi wenig später gegen einen Abschluss von Patrik Schick eingreifen (5.). Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, den Leipzig zunächst in Zählbares ummünzt: Nach Vorarbeit von Baumgartner sorgt Schlager mit einem präzisen Schuss für das 1:0 (35.).

Die Antwort der Werkself folgt jedoch prompt, als Martin Terrier eine Flanke von Arthur zum Ausgleich einköpft (40.). Noch vor dem Pausenpfiff drehen die Gäste das Spiel komplett, da Schick eine Vorlage von Nathan Tella zur 1:2-Halbzeitführung verwertet (44.).

Spätes Tor zum Endstand

Nach dem Seitenwechsel drängt Leipzig auf den Ausgleich, doch Baumgartner verfehlt mit einem Kopfball das Ziel (48.). Auch Conrad Harder verzeichnet mehrere Abschlüsse für die Hausherren (53., 56.), bleibt aber ebenso glücklos wie Aleix Garcia, der bei einem Leverkusener Konter an Gulacsi scheitert (52.).

In einer zunehmend von Unterbrechungen geprägten Schlussphase verlässt Seiwald das Feld (89.), ehe sich in der Nachspielzeit die Ereignisse überschlagen.

Der eingewechselte Montrell Culbreath sorgt mit seinem Treffer zum 1:3 für die Vorentscheidung (90.+7), kurz bevor der Video-Assistent einen möglichen Elfmeter für Leipzig prüft, aber auf Weiterspielen entscheidet.

Unter dem Strich steht eine bittere Heimniederlage für RB Leipzig, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze einbüßen. Bayer Leverkusen hingegen feiert einen essenziellen Auswärtssieg und unterstreicht die Ambitionen auf das internationale Geschäft.