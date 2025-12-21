Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig EBS Schalke 04 Schalke 04 SCH
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
  • Mehmet-Can Aydin
  • Sidi Guessor Sane
  • Soufiane El-Faouzi
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

Nach zuletzt drei Siegen in Folge verliert der Tabellenführer wieder. Schalke-Verfolger Elversberg kassiert in letzter Minute den Ausgleich.

Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für den FC Schalke 04 setzt es im Aufstiegsrennen einen Dämpfer: Am 17. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga verliert die Mannschaft von Trainer Miron Muslic auswärts bei Eintracht Braunschweig mit 1:2.

In der ersten Hälfte sind Großchancen Mangelware, die Braunschweiger strahlen aber etwas mehr Torgefahr aus.

Nach einer Stunde geht der Außenseiter durch ein Tor von Ex-Schalker Aydin dann in Führung (60.). Conteh vergibt zwei Minuten später die Chance auf das 2:0 (62.).

Schalke-Youngster trifft in der Nachspielzeit nur Aluminium

Die Schalker intensivieren in der Schlussphase ihre Offensivbemühungen, doch die Gastgeber legen mit einem weiteren Treffer nach. Mit Sane trifft ein weiterer ehemaliger S04-Spieler (85.).

Doch im Gegenzug gelingt Schalke durch El-Faouzi der 1:2-Anschlusstreffer (88.). In der Nachspielzeit trifft Youngster Wallentowitz per Kopf dann nur Aluminium und verpasst den Ausgleich zum 2:2 (90.+4).

Am Ende geht Eintracht Braunschweig als Sieger vom Feld und steht nun auf Tabellenplatz 13. Für Schalke, mit 37 Punkten weiterhin Tabellenführer, ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger SV Elversberg beträgt drei Zähler.

Später Ausgleich in Münster

Dabei hätte Elversberg bis auf einen Punkt an das Muslic-Team heranrücken können. Doch die SVE kassiert gegen Preußen Münster (Tabellen-12.) spät den 1:1-Ausgleichstreffer. Amenyido trifft in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Zuvor vergab Münsters Batista Meier einen Elfmeter (10.), Elversbergs Ebnoutalib zeigte sich vom Punkt aus treffsicherer (34.). ÖFB-Torhüter Nicolas Kristof steht bei Elversberg wie gewohnt im Kasten.

Auch Hannover 96 kassiert im Rennen um einen Aufstiegsplatz einen Rückschlag. Nach einer 1:0-Führung geht das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2 verloren. Hannover ist nun Fünfter, Nürnberg Achter. Benedikt Pichler wird bei Hannover in der 73. Minute eingewechselt.

Mehr zum Thema

Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Deutsche Bundesliga
1
Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Deutsche Bundesliga
1
Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Deutsche Bundesliga
2
HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
3
KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

International
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Miron Muslic 1. FC Nürnberg SV 07 Elversberg Hannover 96 Eintracht Braunschweig Preußen Münster Nicolas Kristof SV Elversberg ÖFB-Legionäre Benedikt Pichler