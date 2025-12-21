Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

Für den FC Schalke 04 setzt es im Aufstiegsrennen einen Dämpfer: Am 17. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga verliert die Mannschaft von Trainer Miron Muslic auswärts bei Eintracht Braunschweig mit 1:2.

In der ersten Hälfte sind Großchancen Mangelware, die Braunschweiger strahlen aber etwas mehr Torgefahr aus.

Nach einer Stunde geht der Außenseiter durch ein Tor von Ex-Schalker Aydin dann in Führung (60.). Conteh vergibt zwei Minuten später die Chance auf das 2:0 (62.).

Schalke-Youngster trifft in der Nachspielzeit nur Aluminium

Die Schalker intensivieren in der Schlussphase ihre Offensivbemühungen, doch die Gastgeber legen mit einem weiteren Treffer nach. Mit Sane trifft ein weiterer ehemaliger S04-Spieler (85.).

Doch im Gegenzug gelingt Schalke durch El-Faouzi der 1:2-Anschlusstreffer (88.). In der Nachspielzeit trifft Youngster Wallentowitz per Kopf dann nur Aluminium und verpasst den Ausgleich zum 2:2 (90.+4).

Am Ende geht Eintracht Braunschweig als Sieger vom Feld und steht nun auf Tabellenplatz 13. Für Schalke, mit 37 Punkten weiterhin Tabellenführer, ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger SV Elversberg beträgt drei Zähler.

Später Ausgleich in Münster

Dabei hätte Elversberg bis auf einen Punkt an das Muslic-Team heranrücken können. Doch die SVE kassiert gegen Preußen Münster (Tabellen-12.) spät den 1:1-Ausgleichstreffer. Amenyido trifft in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Zuvor vergab Münsters Batista Meier einen Elfmeter (10.), Elversbergs Ebnoutalib zeigte sich vom Punkt aus treffsicherer (34.). ÖFB-Torhüter Nicolas Kristof steht bei Elversberg wie gewohnt im Kasten.

Auch Hannover 96 kassiert im Rennen um einen Aufstiegsplatz einen Rückschlag. Nach einer 1:0-Führung geht das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2 verloren. Hannover ist nun Fünfter, Nürnberg Achter. Benedikt Pichler wird bei Hannover in der 73. Minute eingewechselt.