NEWS

Karl trifft schon wieder! Bayern siegt gegen zehn Gladbacher

Die Münchner mühen sich trotz Überzahl zunächst, ehe Kimmich der Brustlöser gelingt. Youngster Karl glänzt schon wieder, Stöger scheitert vom Punkt.

Karl trifft schon wieder! Bayern siegt gegen zehn Gladbacher
Bayern München bleibt das Maß der Dinge in der Deutschen Bundesliga! Der Rekordmeister siegt gegen Schlusslicht Gladbach in Runde acht mit 3:0.

Die spielentscheidende Szene ereignet sich früh, als Gladbachs Jens Castrop bereits in der 19. Minute die Rote Karte sieht.

In der Folge dominieren die Gäste aus München die Partie unter Trainer Vincent Kompany, scheitern jedoch vor der Pause mehrfach am glänzend aufgelegten Gladbacher Schlussmann Moritz Nicolas, der Versuche von Luis Diaz, Harry Kane und Tom Bischof entschärft.

Kimmich mit dem ersehnten Treffer

Nach dem Seitenwechsel belohnt sich der Rekordmeister für den Dauerdruck: Joshua Kimmich erzielt in der 64. Minute das erlösende 1:0. Nur fünf Minuten später legt der eingewechselte Raphael Guerreiro nach Vorarbeit von Michael Olise das 2:0 nach.

Die dezimierte Elf von Eugen Polanski bekommt in der 74. Minute die große Chance zur Ergebniskorrektur, doch ÖFB-Legionär Kevin Stöger verschießt einen Elfmeter. Lennart Karl stellt in der 81. Minute, erneut nach Zuspiel von Guerreiro, den 3:0-Endstand her.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer wird in der 46. Spielminute eingewechselt.

Mit dem achten Sieg im achten Spiel festigt der FC Bayern seine makellose Tabellenführung, während Borussia Mönchengladbach weiterhin sieglos am Tabellenende verharrt.

