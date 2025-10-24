Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Der FC Bayern befindet sich aktuell in einer herausragenden Verfassung.

Die Münchner konnten bisher sämtliche Spiele in dieser Saison gewinnen, zuletzt besiegte man in der UEFA Champions League den FC Brügge souverän mit 4:0. Einen großen Anteil an dem Erfolg hat mit Konrad Laimer auch eine Stütze der österreichischen Nationalmannschaft.

Der 28-Jährige hat sich längst in der Startelf etabliert, überzeugt zudem mit seiner Flexibilität - so wurde er zuletzt sogar als Linksverteidiger eingesetzt. Auch die Zahlen bestätigen das: In zwölf Spielen gelangen Laimer ein Tor und fünf Assists.

"Sein Hunger zeichnet ihn aus"

Cheftrainer Vincent Kompany fand für den Österreicher im Vorfeld der Bundesliga-Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach lobende Worte.

"Seine Energie und sein Hunger zeichnen ihn aus. Die Energie, die er mitbringt, hilft dem Team. Wir haben aktuell viel Qualität und diese Energie ist auch ein Teil davon", sagt der Belgier. Zuvor sprach schon Sportdirektor Christoph Freund von einer "super Verfassung" des 28-Jährigen.