Kantersieg! Hamburger SV zerlegt Mainz

Der Hamburger SV liefert am sechsten Spieltag der deutschen Bundesliga ein wahres Spektakel.

Zu Hause deklassiert der HSV den 1. FSV Mainz 05 mit einem fulminanten 4:0.

Dieser triumphale Sieg katapultiert die Hanseaten von Tabellenplatz dreizehn auf Rang acht, während die Mainzer auf den Relegationsplatz abrutschen.

Brutal effektiv

Merlin Polzins Mannschaft legt einen furiosen Start hin. Nach Lokongas Führung in der 6. Minute erhöht Philippe bereits in der 10. auf 2:0 - zugleich die ersten zwei klaren Chancen der Gastgeber.

Trotz mehr Ballbesitz finden Bo Henriksens Mainzer kaum ein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Hausherren. Die Hamburger hingegen agieren gefährlicher und könnten die Führung vor der Pause noch ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel kontrolliert der HSV weiterhin das Geschehen und zeigt sich gnadenlos effizient. Jean-Luc Dompe sorgt in der 52. Minute nach Vorarbeit von Nicolas Capaldo mit dem 3:0 für die Vorentscheidung.

Nur neun Minuten später stellt Doppeltorschütze Rayan Philippe nach Zuspiel von Nicolai Remberg den 4:0-Endstand her (61.). Bei den Gästen aus Mainz steht der Österreicher Philipp Mwene in der Startelf, wird aber zur Pause ausgewechselt.

Sein Landsmann Nikolas Veratschnig kommt in der 71. Minute ins Spiel, kann der Partie aber keine Wende mehr geben. Die Mainzer bleiben in ihren Bemühungen um den Ehrentreffer bis zum Schluss ungefährlich.