Der FC Bayern München holt am 31. Spieltag der Deutschen Bundesliga nach 0:3-Rückstand beim 1. FSV Mainz 05 noch einen 4:3-Erfolg.

Die Bayern - bereits fix als Meister feststehend - starten angesichts des CL-Halbfinal-Hinspiels gegen Paris Saint-Germain am Dienstag mit einer B-Elf in Mainz. So sitzen etwa Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise, Josip Stanisic, Jamal Musiala und Jonathan Tah zunächst nur auf der Bank. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer hingegen steht - wie bei Mainz Philip Mwene - in der Startelf.

Und es sind auch die Gastgeber, die nach einer Ecke in Führung gehen können. Mainz erobert den zweiten Ball, über Kaishu Sano landet der Ball bei Dominik Kohr, der volley trifft (15.). Auch nach dem Führungstreffer wirbelt Mainz weiter, Torhüter Jonas Urbig ist aber gegen Mwene (18.) sowie Sheraldo Becker und Nadiem Amiri (20.) aber zur Stelle.

Auch nach einem schnellen Konter kann Urbig zunächst gegen Amiri abwehren - den Nachschuss versenkt Paul Nebel aber kompromisslos (29.). Per Abstauber erhöht Becker vor der Pause sogar noch auf 3:0 - nachdem Urbig einen Amiri-Schuss noch an die Latte lenkt, braucht er den Ball nur mehr über die Linie zu drücken (45+2).

Vier Bayern-Tore in Hälfte zwei

Nach der Pause machen die Bayern - auch aufgrund mehrerer Wechsel - mehr Dampf. Nicolas Jackson verkürzt nach Vorlage von Laimer auf 3:1 (53.), Michael Olise macht mit einem Schuss ins linke Eck das 3:2 (73.).

Der eingewechselte Jamal Musiala gleicht gegen Mainzer, bei denen zunehmend die Kräfte schwinden, dann aus und drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (80.). Auch beim 3:4 ist Musiala entscheidend involviert, flankt zur Mitte, wo Mainz-Keeper Daniel Batz nach vorne prallen lässt - Harry Kane lässt sich die Chance nicht entgehen (83.).

Während Mainz mit weiterhin 34 Punkten den Klassenerhalt noch nicht rechnerisch fixiert hat, stehen die Bayern bei nunmehr 82 Punkten und einem Torverhältnis von 113:32.

Derbysieg für Leverkusen

Im Rheinischen Derby gelingt Bayer 04 Leverkusen ein 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln.

Köln startet zwar energisch und mit Chancen in die Partie, per Elfmeter bringt aber Patrik Schick die "Werkself" in Führung (43.), zuvor traf er bereits einmal den Pfosten. Said El Mala scheitert aus Kölner Sicht schon beim Stand von 0:0 am Aluminium (35.). Nach der Pause legt Schick nach (52.), mehr als der Anschlusstreffer durch Luca Waldschmidt (78.) gelingt den Kölnern nicht mehr.

Während Köln auf Rang 13 rutscht, springt Gladbach auf den elften Platz.

"Gregerl" mit Remis

Der FC Augsburg - ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch spielt bis zur 59. Minute - holt daheim ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Augsburg kann kurz vor der Pause durch einen Treffer von Anton Kade in Führung gehen (44.), Ritsu Doan gleicht in der 65. Minute aus.

Augsburg bleibt mit 37 Punkten auf Rang neun, Frankfurt verbessert sich auf den siebten Platz (43 Punkte).