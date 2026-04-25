1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 FCH FC St. Pauli FC St. Pauli STP
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Budu Zivzivadze
  • Eren Dinkci
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Die Hoffnung lebt! Heidenheim schlägt St. Pauli im Kellerduell

Die Elf von Langzeit-Coach Frank Schmidt galt schon als abgestiegen, jetzt scheint alles wieder möglich. Wolfsburg verpasst hingegen einen Heimsieg.

Die Hoffnung lebt! Heidenheim schlägt St. Pauli im Kellerduell Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Der 1. FC Heidenheim feiert in der 31. Runde der Deutschen Bundesliga im Kellerduell gegen den FC St. Pauli einen knappen, aber immens wichtigen 2:0-Heimerfolg.

Budu Zivzivadze erzielt den Führungstreffer bereits in Minute drei. Kurz vor Schluss macht Eren Dinkci mit dem 2:0 alles klar (82.). Dadurch lebt bei den Heidenheimern weiterhin die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Relegationsrang ist nur noch vier Punkte entfernt.

Wolfsburg verpasst Heimsieg

Auch weil der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinauskommt, rücken die letzten drei Teams immer näher zusammen.

ÖFB-Legionär Patrick Wimmer wird bei den "Wölfen" in der 83. Minute ausgetauscht. Bei Gladbach spielt Kevin Stöger 77 Minuten.

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