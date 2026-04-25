Die Hoffnung lebt! Heidenheim schlägt St. Pauli im Kellerduell

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Der 1. FC Heidenheim feiert in der 31. Runde der Deutschen Bundesliga im Kellerduell gegen den FC St. Pauli einen knappen, aber immens wichtigen 2:0-Heimerfolg.

Budu Zivzivadze erzielt den Führungstreffer bereits in Minute drei. Kurz vor Schluss macht Eren Dinkci mit dem 2:0 alles klar (82.). Dadurch lebt bei den Heidenheimern weiterhin die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Relegationsrang ist nur noch vier Punkte entfernt.

Wolfsburg verpasst Heimsieg

Auch weil der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinauskommt, rücken die letzten drei Teams immer näher zusammen.

ÖFB-Legionär Patrick Wimmer wird bei den "Wölfen" in der 83. Minute ausgetauscht. Bei Gladbach spielt Kevin Stöger 77 Minuten.