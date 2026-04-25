RB Leipzig RB Leipzig RBL Union Berlin Union Berlin UNI
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Max Finkgrafe
  • Romulo
  • Ridle Baku
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Besondere Aktion! RB-Boss Mintzlaff joggt am Spielfeldrand

Im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Union Berlin läuft der Geschäftsführer von Red Bull für den guten Zweck.

Besondere Aktion! RB-Boss Mintzlaff joggt am Spielfeldrand Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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RB Leipzig hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Union Berlin zum Auftakt der 30. Runde der deutschen Bundesliga eine gute Ausgangslage für die verbleibenden drei Spiele gesichert (zum Spielbericht >>>).

Der Klub um das Österreicher-Trio Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager hat Tabellenrang drei gefestigt und den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr in die UEFA Champions League gemacht.

Im Rahmen der Partie kam es im Stadion zu einer besonderen Aktion. Die Gastgeber bewarben den Charity-Lauf "Wings for Life World Run" auf besonders außergewöhnliche Weise.

100.000 Euro für den guten Zweck

So schwitzte Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von Red Bull, während des Spiels am Seitenrand auf einem Laufband. Insgesamt spulte der 50-Jährige starke 21,41 Kilometer ab.

Weil auch andere Mitglieder aus der RB-Führungsetage rund um Jürgen Klopp und Mario Gomez pro gelaufenem Kilometer gespendet haben, kamen am Ende 100.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Die Aktion von Mintzlaff im Video:

@skysportde 90 MINUTEN LANG! 🤯 Und das mit 50 Jahren... 💪 👉 Mintzlaff will damit auf eine Aktion der Wings-for-life-Stiftung aufmerksam machen. ➡️ Die Bundesliga LIVE auf Sky und bei WOW! #SkyBundesliga #Bundesliga #RBLFCU ♬ Originalton - SkySportDE

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