Besondere Aktion! RB-Boss Mintzlaff joggt am Spielfeldrand

RB Leipzig hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Union Berlin zum Auftakt der 30. Runde der deutschen Bundesliga eine gute Ausgangslage für die verbleibenden drei Spiele gesichert (zum Spielbericht >>>).

Der Klub um das Österreicher-Trio Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager hat Tabellenrang drei gefestigt und den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr in die UEFA Champions League gemacht.

Im Rahmen der Partie kam es im Stadion zu einer besonderen Aktion. Die Gastgeber bewarben den Charity-Lauf "Wings for Life World Run" auf besonders außergewöhnliche Weise.

100.000 Euro für den guten Zweck

So schwitzte Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von Red Bull, während des Spiels am Seitenrand auf einem Laufband. Insgesamt spulte der 50-Jährige starke 21,41 Kilometer ab.

Weil auch andere Mitglieder aus der RB-Führungsetage rund um Jürgen Klopp und Mario Gomez pro gelaufenem Kilometer gespendet haben, kamen am Ende 100.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Die Aktion von Mintzlaff im Video: