Karlsruher SC Karlsruher SC KSC Hannover 96 Hannover 96 H96
Endstand
1:3
1:1 , 0:2
  • Fabian Schleusener
  • Mustapha Bundu
  • kolja Oudenne
  • Daisuke Yokota
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Auswärtssieg! Hannover weiter im Aufstiegsrennen dabei

Die 96er gewinnen auswärts beim KSC und springen damit zumindest vorerst wieder auf den Relegationsrang.

Auswärtssieg! Hannover weiter im Aufstiegsrennen dabei Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Hannover 96 darf weiter von der Bundesliga träumen!

Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz feiert in der 31. Runde der zweiten deutschen Bundesliga auswärts beim Karlsruher SC einen 3:1-Erfolg und springt damit vorerst wieder auf den Relegationsrang.

Elversberg könnte jedoch mit einem Sieg im Topspiel bei Darmstadt 98 (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wieder vorbeiziehen.

Die Hannoveraner gehen früh durch einen Treffer von Bundu in Führung (18.). Der KSC, mit ÖFB-Legionär Christoph Kobald über die volle Distanz in der Innenverteidigung, kommt durch Schleusener kurz vor der Pause zum Ausgleich (44.).

In der Schlussphase drückt Hannover nochmal an und belohnt sich mit dem 2:1-Führungstreffer durch Oudenne (82.), ehe in der langen Nachspielzeit Yokota dann per Elfmeter endgültig alles klar macht (90+10.).

Lebenszeichen von Bielefeld, Rückschlag für die Hertha

Im Parallelspiel gelingt Arminia Bielefeld ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Die Bielefelder gewinnen knapp beim Tabellenschlusslicht Preußen Münster und springen in der Tabelle damit wieder auf Position 13.

Bouchama bringt die Hausherren noch früh in Führung (2.), ehe Bielefeld die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Momuluh (11.), Uldrikis (16.) und Corboz (34.) drehen kann. Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Großer (86.) kommt zu spät. Münster bleibt damit Letzter.

Einen Rückschlag muss auch Hertha BSC Berlin hinnehmen. Der Hauptstadtklub verliert zuhause gegen Holstein Kiel mit 0:1. Das Siegtor erzielt Therkelesen (63.). Bei Kiel wird Stefan Schwab in der Nachspielzeit eingewechselt.

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