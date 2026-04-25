Premiere 2025/26: ÖFB-Legionär verpasst erstmals ein Spiel

Einzig Abwehrchef Willi Orban (3.040 Minuten) stand in der Saison 2025/26 mehr Minuten auf dem Feld als ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald (2.887 Minuten).

RB-Leipzig-Coach Ole Werner beorderte den 24-Jährigen in bisher 34 Pflichtspielen als alleinigen Sechser in die Startformation. Beim 3:1-Heimsieg gegen Union Berlin am Freitagabend kam es nun zu einer Premiere.

Erstmals in dieser Saison stand Seiwald nicht auf dem Feld. Der Grund: Der ÖFB-Teamspieler musste kurzfrisitig aufgrund eines Infekts passen. Seine Rolle übernahm stattdessen Landsmann Xaver Schlager.

Seiwald hat sich in dieser Saison zu einem der besten Sechser der Liga entwickelt. Wenig verwunderlich, dass sich einige namhafte Top-Klubs mit dem Österreicher beschäftigen (Alle Infos >>>).

Besondere Aktion! RB-Boss Mintzlaff joggt am Spielfeldrand >>>