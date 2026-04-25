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Deutscher Traditionsklub steigt aus 3. Liga ab

Seit Dezember wartet der Ost-Klub auf einen Sieg - nach 23 Jahren im Profifußball geht es in die Regionalliga.

Deutscher Traditionsklub steigt aus 3. Liga ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Über mehr als zwei Jahrzehnte war Erzgebirge Aue im deutschen Profifußball vertreten.

Damit ist vorerst Schluss. Nach 23 Jahren steigt der Verein aus dem Osten Deutschlands in die Regionalliga Nordost ab.

Das 2:2 gegen Wehen Wiesbaden am 35. Spieltag besiegelte den Abstieg der "Schachter". Mit Pascal Fallmann (22) steht ein österreichischer Legionär beim Klub unter Vertrag, der Rechtsverteidiger fehlte in den vergangenen drei Spieltagen aber verletzt.

Mit 27 Punkten beträgt Aues Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bereits zwölf Punkte - es sind aber nur mehr drei Runden zu spielen. Auch der 1. FC Schweinfurt 05 muss in die Regionalliga, auf den weiteren Abstiegsplätzen befinden sich derzeit Havelse und der SSV Ulm.

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