Gregoritsch verspielt mit Augsburg Sieg gegen Ex-Klub Freiburg

Das Wiedersehen mit Ex-Klub SC Freiburg läuft für Michael Gregoritsch nicht nach Wunsch.

Am 18. Spieltag der deutschen Bundesliga geben der ÖFB-Stürmer und seine Augsburger eine 2:0-Führung noch aus der Hand, das Endergebnis lautet 2:2.

Der erste Durchgang in der WWK Arena startet verhalten, wobei Manuel Baums Elf trotz weniger Ballbesitz die zwingenderen Möglichkeiten vorfindet.

Doppelschlag zur Zwei-Tore-Führung

Nach Wiederanpfiff überschlagen sich die Ereignisse. Alexis Claude-Maurice bricht den Bann und besorgt die Führung für den FCA (47.), ehe der eingewechselte Elvis Rexhbecaj nach Vorarbeit von Fabian Rieder per Kopf auf 2:0 erhöht (49.).

Julian Schusters Truppe zeigt sich jedoch unbeeindruckt und reagiert mit der Einwechslung von Yuito Suzuki und Jan-Niklas Beste. Dieser Schachzug geht sofort auf: Suzuki erzielt den Anschlusstreffer (59.).

Glück im Unglück für Gregoritsch

Nur Augenblicke später besorgt Igor Matanovic nach einem Corner den Ausgleich (62.). Dabei versucht Gregoritsch den Kopfball von Igor auf der Linie noch mit der Hand abzuwehren - doch "Gregerl" hat Glück im Unglück, denn der Ball ist zu diesem Zeitpunkt schon hinter der Linie. Das Tor zählt und der 31-Jährige sieht nur Gelb.

In der Schlussphase wird es noch einmal dramatisch, als der Video-Assistent einen vermeintlichen Treffer der Freiburger aberkennt (80.). Somit bleibt es beim Remis, dem die Augsburger aufgrund des Spielverlaufs wohl mehr nachtrauern als die Gäste dem Punkt in der Fremde.

Gregoritsch spielt bei den Hausherren durch, bei Freiburg sitzt Junior Adamu auf der Bank. Philipp Lienhart fehlt verletzt.

Freiburg ist Achter, Augsburg auf Rang 15.