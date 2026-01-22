Arnautovic-Assist! Roter Stern auf Playoff-Kurs

Marko Arnautovic ist entscheidend am vierten EL-Sieg von Roter Stern beteiligt.

Das Team aus Belgrad gewinnt am siebten Spieltag der UEFA Europa Leauge bei Malmö FF mit 1:0.

Die Gäste aus Belgrad übernehmen sofort das Kommando und verzeichnen durch Aleksandar Katai früh den ersten Abschluss (5.). Die Überlegenheit von Vladan Milojevics Truppe zahlt sich rasch aus: Marko Arnautovic beweist Übersicht und bedient Vasilije Kostov, der zur 1:0-Führung für die Gäste trifft (16.).

Der Österreicher bleibt im Mittelpunkt, wird kurz darauf jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen (19.). Eine Schrecksekunde müssen die serbischen Fans kurz vor der Pause überstehen, als Arnautovic verletzt am Boden liegt (40.). Er kann jedoch weitermachen und setzt kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen Schuss knapp neben das Tor (45.).

Von Miguel Ramirez' Elf kommt offensiv hingegen zu wenig – Malmö geht ohne einen einzigen Schuss auf das Tor in die Kabine.

Belgrad verwaltet den Vorsprung

Auch im zweiten Durchgang bleibt das Bild ähnlich, wobei Belgrad mit 57 Prozent Ballbesitz das Geschehen diktiert, ohne jedoch die Führung auszubauen. Seol Young-woo verzieht knapp (59.) und auch Timi Elsnik lässt Möglichkeiten ungenutzt.

Die Partie wird phasenweise ruppiger, was sich in Gelben Karten für Malmös Busanello (55.) und Vladimir Lucic (72.) auf der Gegenseite niederschlägt. Für Arnautovic endet der Arbeitstag in der 75. Spielminute, er wird für Bruno Duarte ausgewechselt.

Serben auf Kurs Richtung K.o.-Phase

Malmö versucht zwar durch Wechsel, unter anderem kommt Sead Haksabanovic, noch einmal Druck aufzubauen, bleibt aber über die gesamte Spielzeit ohne direkten Schuss auf das gegnerische Tor harmlos. Emmanuel Ekong sieht in der Schlussphase noch Gelb (84.), am Ergebnis ändert sich jedoch nichts mehr.

FK Crvena Zvezda klettert durch diesen Sieg auf den neunten Tabellenplatz und hat mit nun 13 Punkten sehr gute Aussichten auf die K.o.-Phase. Malmö FF verbleibt hingegen mit lediglich einem Punkt auf dem 34. Rang und hat keine Chancen auf ein Weiterkommen.

Villa gewinnt in Istanbul, Freiburg schlägt Maccabi

In den Parallelspielen verliert Fenerbahce Istanbul mit 0:1 bei Aston Villa. Bologna und Celtic trennen sich 2:2. Igor Matanovic schießt Freiburg zum 1:0-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv, gleichzeitig gibt es zwischen Viktoria Pilsen und Porto ein 1:1.

Außerdem trennen sich Brann Bergen und Midtjylland 3:3, PAOK besiegt Betis daheim mit 2:0 und Olympique Lyon gelingt bei den Young Boys Bern ein Auswärtssieg.