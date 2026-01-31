Gregerl on fire! Gregoritsch schießt Augsburg zum Sieg

Michael Gregoritsch schießt den FC Augsburg in der 20. Runde der Deutschen Bundesliga zu einem 2:1-Heimerfolg über den FC St. Pauli!

Der 31-Jährige steht bei den Bayern in der Startelf und gleicht nach 41 Minuten die Führung der Gäste (Sinani/32., Elfm.) aus. Gregoritsch ist nach einer Ecke von Claude-Maurice am Fünfer per Kopf zur Stelle und stellt auf 1:1.

Nach dem Seitenwechsel ist es erneut dieses Duo, welches für das 2:1 verantwortlich zeichnet. Ein Pass in die Tiefe von Claude-Maurice findet den ÖFB-Legionär, der im Abschluss eiskalt bleibt und ins lange Eck trifft (59.). Für Gregoritsch sind dies seine ersten beiden Treffer seit seiner Rückkehr nach Augsburg.

St. Pauli findet danach durch Rasmussen (72.) die große Chance auf das 2:2 vor, der lässt diese aber liegen. Am Ende verteidigt Augsburg das 2:1 über die Zeit.

Der FCA ist nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen und rückt auf Rang elf nach vorne. St. Pauli bleibt Vorletzter.

Mainz schockt Leipzig

Der FSV Mainz sorgt für eine echte Überraschung und bezwingt RB Leipzig mit 2:1.

Die "Roten Bullen" gehen zwar durch Harder in Führung (40.), doch Amiri gleicht gleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfer aus (45.+5).

Kurz nach dem Seitenwechsel dreht Mainz durch einen Treffer von Silas die Partie (49.). Leipzig hat in Folge jede Menge Ballbesitz, kommt aber nur selten durch den dichten Mainzer Abwehrriegel.

Die beste Chance auf den Ausgleich vergibt Romulo, der am Pfosten scheitert (62.). So feiert Mainz einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Leipzig dagegen gelingt es nicht, den Anschluss an die Top drei herzustellen.

Leverkusen verpatzt Riera-Debüt

Eintracht Frankfurt muss sich vor heimischer Kulisse beim Debüt von Neo-Coach Albert Riera geschlagen geben.

Gegen Bayer Leverkusen setzt es eine 1:3-Niederlage. Arthur (26.) und Tillmann (33.) bringen die "Werkself" mit 2:0 in Front, Koch kann nach der Pause verkürzen (59.).

Frankfurt müht sich um den Ausgleich, ehe Skhiri mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird (70.). Garcia macht in der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar (90.+3).

Leverkusen rückt damit auf Rang sechs nach vorne, die Eintracht liegt auf Rang acht.