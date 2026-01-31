Schalke 04 hat das Gewinnen verlernt.

Die "Knappen" müssen sich am 20. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga dem VfL Bochum mit 0:2 geschlagen geben. Die Gastgeber erwischen einen Blitzstart und gehen bereits nach wenigen Sekunden durch Koji Miyoshi in Führung (1.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöht Philipp Hofmann auf 2:0 für Bochum (43.).

Damit misslingt auch der Einstand von Dejan Ljubicic in "königsblau". Der Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers ist unter der Woche vollzogen worden - bei einem Nicht-Aufstieg könnte der ÖFB-Legionär Schalke per Klausel sogar wieder verlassen (Alle Infos>>>).

Für die Gelsenkirchener setzt sich mit der Derby-Niederlage auch die Negativserie fort: Nach dem 1:2 bei Eintracht Braunschweig hat das Team von Miron Muslic zuletzt zwei Remis geholt - gegen den 1. FC Kaiserlautern hat man nach 0:2-Rückstand immerhin noch einen Punkt geholt. Nun droht sogar der Verlust der Tabellenführung.

Auch Kobalds KSC und Schwabs Kieler verlieren

Keine Siege gibt es auch für die restlichen Teams mit Österreich-Bezug: Christoph Kobalds KSC muss sich Eintracht Braunschweig mit 0:1 geschlagen geben, der Ex-Wr.-Neustädter laboriert momentan an einer Schambeinreizung. Allerdings steht der Innenverteidiger wieder im Mannschaftstraining, für einen Einsatz hat es aber noch nicht gereicht.

Auch Holstein Kiel muss sich geschlagen geben. Die Störche kommen nach Aaron Kellers Führungstreffer (50.) durch Jonas Meffert zum Ausgleich (61.), Noel Futkeu entscheidet die Partie vom Punkt zu Gunsten der Gäste (77.). Stefan Schwab sieht die Kieler Niederlage von der Bank aus.