Neuzugang schießt Stuttgart zu knappem Heimsieg

Der VfB Stuttgart feiert am sechsten Spieltag der deutschen Bundesliga einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim.

Die Hausherren dominieren die Partie über weite Strecken, belohnen sich für ihre Überlegenheit aber erst nach der Pause durch das Goldtor von Bilal El Khannouss (65.).

Durch den Erfolg klettert die Mannschaft von Sebastian Hoeness auf den vierten Tabellenplatz, während Heidenheim auf einem Abstiegsplatz verharrt.

Starker Beginn

In der MHP Arena gibt Stuttgart von Beginn an den Ton an und erarbeitet sich zahlreiche Möglichkeiten. Badredine Bouanani verfehlt das Tor bereits in der sechsten Minute nur knapp.

Die Gäste-Elf von Frank Schmidt konzentriert sich vorwiegend auf die Defensive und kommt durch Mikkel Kaufmann (20.) nur zu einer einzigen nennenswerten Gelegenheit im gesamten Spiel.

Auf der Gegenseite scheitern sowohl Julian Chabot (30.) als auch Lorenz Assignon (43.) am Heidenheimer Schlussmann. Trotz klarer Überlegenheit und 61 Prozent Ballbesitz geht es für die Hausherren torlos in die Pause.

Neuzugang wird zum Matchwinner

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild unverändert: Die Hoeness-Elf drängt auf die Führung und wird schließlich belohnt. In der 65. Minute fasst sich Bilal El Khannouss ein Herz und erzielt das entscheidende 1:0 für die Gastgeber.

Stuttgart bleibt auch danach am Drücker, doch sowohl der Torschütze selbst (72.) als auch Jamie Leweling (77.) können den Ball nicht erneut im Tor unterbringen. Heidenheim versucht in der Schlussphase zwar noch einmal alles, bleibt in der Offensive aber zu harmlos, um die Stuttgarter Defensive ernsthaft zu gefährden.

So bleibt es beim verdienten, wenn auch knappen Sieg für den VfB Stuttgart, der sich damit in der Spitzengruppe der Liga festsetzt. Für den 1. FC Heidenheim bedeutet die Niederlage hingegen, dass das Team weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.