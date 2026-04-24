Querfeld-Patzer: Leipzig feiert klaren Sieg gegen Union

RB Leipzig feiert in der 31. Runde der deutschen Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen Union Berlin.

In einer von den Hausherren diktierten Partie erspielen sich die Gastgeber eine schnelle Führung, auf welche die harmlosen Gäste erst spät reagieren.

Querfeld-Patzer

Von der ersten Minute an lassen die Gastgeber keinen Zweifel daran, wer das Kommando auf dem Rasen hat. Mit erdrückenden 65 Prozent Ballbesitz schnürt Leipzig die Gäste phasenweise komplett ein.

Der verdiente Lohn für diese drückende Überlegenheit folgt Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag: Zunächst bricht Max Finkgrafe den Bann und bringt RB in Front (22.).

Die Berliner sind noch gar nicht wieder richtig sortiert, da klingelt es nur kurz darauf erneut. Leopold Querfeld will zurück zu Keeper Rönnow spielen, legt den Ball aber genau in den Lauf von Romulo, der eiskalt das 2:0 besorgt (25.).

Unioner Aufbäumen kommt zu spät

Auch nach dem Seitenwechsel rollt der Leipziger Angriffs-Express unermüdlich weiter. Die Statistik spricht Bände: Satte 20 Schüsse feuert Leipzig im Laufe des Spiels ab, neun davon gehen direkt auf den Kasten.

Ridle Baku sorgt nach Vorarbeit von Yan Diomande schließlich für die endgültige Entscheidung und hämmert den Ball zum 3:0 in die Maschen (63.). Das Aufbäumen der Gäste kommt deutlich zu spät.

Mehr als der 3:1-Anschlusstreffer durch Danilho Doekhi (78.), der nach einer Ecke von Josip Juranovic trifft, ist für das offensiv harmlose Team von Trainerin Marie-Louise Eta nicht mehr drin.

Xaver Schlager und Christoph Baumgartner (Gelb/34.) bei Leipzig und Leopold Querfeld für Union spielen jeweils durch. Christopher Trimmel wird in der 59. Minute ausgewechselt.

In der Tabelle sind die Sachsen als Dritter weiter in Kurs Richtung Champions League. Union bleibt vorerst in der Tabellenmitte.