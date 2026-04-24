Deutsche Trainerlegende kündigt baldigen Abschied an

Frank Schmidt ist der aktuell dienstälteste Trainer in den Top-5-Ligen.

Der 52-Jährige ist bereits in seiner 19. Saison Trainer des 1. FC Heidenheim. Seit 2007 führte Schmidt die Heidenheimer von der vierten Liga bis in die Bundesliga.

Aktuell liegt Heidenheim allerdings am Tabellenende der deutschen Bundesliga. Dennoch will Schmidt auch im Falle des Abstiegs weiter Trainer bleiben, jedoch nur noch eine Saison.

"Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagt er gegenüber dem "Hamburger Abendblatt".

Vertrag läuft aus

Der Vertrag des gebürtigen Heidenheimers läuft 2027 aus und bisher wurde das Arbeitspapier noch nicht verlängert.

"In der Vergangenheit habe ich meinen Vertrag immer frühzeitig langfristig verlängert. So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt", so Schmidt.

Trotzdem hat er für sein mögliches letztes Jahr noch klare Ziele: "Ich habe den Antrieb, kommende Saison in meinem 20. und letzten Vertragsjahr etwas Gutes zu schaffen – was auch immer das dann sein mag."