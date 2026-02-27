NEWS

Weiterer Klub steigt wohl ins Rennen um Goretzka ein

Der Mittelfeldspieler, der die Bayern im Sommer verlassen wird, ist heiß begehrt.

Leon Goretzka wurde zuletzt mit gleich mehreren Topklubs in Verbindung gebracht.

Tottenham, Arsenal oder Atletico Madrid gelten laut Medienberichten als Interessenten an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Auch Inter Mailand soll jüngst in das Rennen um den 31-Jährigen eingestiegen sein.

Goretzkas Vertrag beim FC Bayern München läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert, er ist damit ablösefrei zu haben.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll nun auch Juventus Interesse an dem 67-fachen deutschen Nationalspieler bekunden.

Demnach kamen Gespräche über Goretzka rund um Juves Verhandlungen mit Marcos Senesi auf. Die Turiner buhlen aktuell um den Bournemouth-Innenverteidiger. Goretzka und Senesi werden von derselben Berateragentur (ROOF) betreut.

