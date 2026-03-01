Deutlich! Stuttgarter Gala gegen Wolfsburg

Der VfB Stuttgart lässt am 24. Spieltag der deutschen Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg die Muskeln spielen und gewinnt locker 4:0.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß übernimmt von Beginn an das Zepter und verzeichnet bereits früh durch Atakan Karazor den ersten Warnschuss, der jedoch pariert wird (3.).

Die spielerische Überlegenheit mit deutlich mehr Ballbesitz münzt Deniz Undav nach Vorarbeit von Ermedin Demirovic folgerichtig in die Führung um (21.). Daniel Bauers Truppe findet offensiv kaum statt und sieht sich anhaltendem Druck ausgesetzt.

Nach einer Vorlage von Chris Führich erhöht Jamie Leweling per Schuss auf 2:0 (30.). Kurz vor dem Pausentee ist es erneut Leweling, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für die komfortable 3:0-Halbzeitführung sorgt (42.).

Österreichische Legionäre kommen auf Seiten der Wolfsburger, bei denen Patrick Wimmer und Pavao Pervan verletzungsbedingt nicht im Kader stehen, nicht zum Einsatz und können dem Spiel somit keine Wendung geben.

Nartey setzt den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel versucht Wolfsburg durch mehrere Wechsel, unter anderem kommt Kento Shiogai für Lovro Majer, besser ins Spiel zu finden, bleibt aber im Abschluss weitgehend harmlos.

Stuttgart kontrolliert das Geschehen mit am Ende 64 Prozent Ballbesitz und 19 Torschüssen souverän. Ein Wermutstropfen für die Hausherren ist die Gelbe Karte für Bilal El Khannouss (88.), der damit im nächsten Spiel gesperrt fehlen wird.

In der Nachspielzeit setzt der eingewechselte Nikolas Nartey nach Zuspiel von Tiago Tomas den Schlusspunkt zum 4:0 (90.+5).

Mit nun 46 Punkten untermauert der VfB Stuttgart seine Position in den Top-4 der Liga, liegt nun mit den drittplatzierten Hoffenheimern gleichauf.

Für den VfL Wolfsburg verschärft sich die Krise dramatisch, da das Team mit weiterhin 20 Punkten nun tief im Abstiegskampf steckt und auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfällt.