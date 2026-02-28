"Werbung für die Bundesliga" – Kompany nach Klassiker angetan

Mit dem Sieg im deutschen Klassiker hat der FC Bayern München seine Vormachtstellung in der Liga nochmal untermauert!

Die Münchner feierten im Topspiel bei Borussia Dortmund einen 3:2-Auswärtssieg und bauten damit dem Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger auf elf Punkte aus. Zum Spielbericht >>>

Die Fans kamen im ausverkauften Signal Iduna Park voll auf ihre Kosten. Bayern-Trainer Vincent Kompany fand im Nachgang nur lobende Worte für das Spitzenspiel: "Man hat gespürt, dass Dortmund ihre Chancen nutzen wollte. Meine Jungs haben aber auch viel nach vorne gespielt. Das war heute gute Werbung für die deutsche Bundesliga."

Kimmich in den Winkel

Siegtorschütze Joshua Kimmich schickte nach Schlusspfiff eine Kampfansage raus: "Jetzt liegt es nur an uns. Aber diese elf Punkte werden wir nicht mehr hergeben."

Der Mittelfeldspieler avancierte neben Doppelpacker Harry Kane für die Bayern zum Unterschiedsspieler. In der 87. Minute knallte der Mittelfeldspieler die Kugel mit seinem schwächeren linken Fuß in den Winkel.

"Ich schieße generell nicht viele Tore und da nehme ich natürlich jedes mit. In Dortmund so spät das 3:2 zu machen ist etwas sehr Besonderes", so der 31-Jährige.

Kane auf Rekordjagd

Neben Kimmich präsentierte sich Harry Kane einmal mehr in absoluter Topform. Der englische Nationalspieler erzielte den Ausgleich und die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Bayern.

Es war sein vierter Doppelpack in Serie und sein 30. Ligator. Elf fehlen noch auf den All-Time-Rekord von Robert Lewandowski aus dem Jahr 2020/21. Zehn Spiele hat der 32-Jährige noch Zeit: "Ja, ich bin gut in Form. Aber dieses Team macht es mir auch sehr einfach. Ich werde weitermachen, es gibt noch genug Spiele und dann sehen wir im April, Mai, ob es möglich ist."

Kompany will "weiter Gas geben"

Mit dem komfortablen Vorsprung in der Liga richtet sich der Fokus der Bayern auch vermehrt auf die Champions League und den DFB-Pokal. Im Achtelfinale der Königsklasse wartet Atalanta Bergamo, im Pokal-Halbfinale Bayer Leverkusen.

Kompany will von einem Schongang aber nichts wissen, sondern schwört seine Truppe weiter auf die heiße Phase ein: "Warum jetzt aufhören. Wir wollen weiter Gas geben und weiter punkten. Ich freue mich auf die nächsten Monate. Mir ist es manchmal egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wichtig ist, dass wir immer weiter pushen und Gas geben."