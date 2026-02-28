Enttäuschung beim BVB nach Topspiel-Pleite: "Tut unfassbar weh"

Das Ziel war, durch einen Sieg bis auf fünf Punkte an den FC Bayern München ranzukommen. Am Ende gab es jedoch eine 2:3-Heimniederlage. Dadurch zieht der große Rivale auf elf Punkte davon, die Meisterschaft in der deutschen Bundesliga scheint entschieden.

Leistungssteigerung beim BVB

Bei Borussia Dortmund überwiegt nach dem Topspiel zwar der Frust, positiv stimmt aber die gezeigte Leistung. Wenige Tage nach dem überraschenden Aus in der Champions League bei Atalanta Bergamo zeigten die "Schwarz-Gelben" im ausverkauften Signal Iduna Park die richtige Reaktion.

"Es war nach dem Bergamo-Spiel eine sehr gute Leistung. Da hat sich die Mannschaft schon ein Kompliment verdient. Am Ende hat die individuelle Qualität von Jo Kimmich den kleinen Unterschied gemacht", fasste Trainer Niko Kovac das Spiel zusammen.

Dortmund zeigte von der ersten Minute an eine sehr konzentrierte und gute Leistung. Der Plan, tief zu stehen und mit schnellem Umschaltspiel für Gefahr zu sorgen, ging phasenweise auf. "Es war ein All-in-Spiel für uns. Man kann uns nichts vorwerfen, aber wir haben es leider nicht hinbekommen", so Nico Schlotterbeck.

Schlotterbeck mehrmals im Mittelpunkt

Der Abwehrchef der Dortmunder stand mehrmals im Mittelpunkt. Erstmals als er Josip Stanisic mit einer Grätsche voll am Schienbein traf. Weil er zuvor aber auch den Ball spielte, entschied Schiedsrichter Sven Jablonski auf Gelb.

Im Nachgang bei "Sky" spricht Schlotterbeck auch von Glück: "Es sieht sehr unglücklich aus. Ich habe gemerkt, dass ich ihn ordentlich getroffen habe. Ich glaube schon, dass man da auch Rot geben kann. Da hatte ich schon ein bisschen Glück."

Wenige Minuten später köpfte er sein Team zwar noch in Führung (26.), in Minute 70 verursachte er dann jedoch den Elfmeter mit einem Foul an Stanisic. Am Ende musste er zudem mitansehen, wie sein Team aufgrund eines Kimmich-Geniestreichs die Partie noch aus der Hand gab.

Dafür gab es auch Lob von Keeper Gregor Kobel: "Sie haben viel Qualität vor dem Tor bewiesen. Wir haben einen geilen Fight geliefert und alles gegeben. Am Ende machen sie es sehr gut. Es ist unfassbar frustrierend und tut weh."

Schlechte Nachrichten um Kapitän Can

Neben der Partie hat der BVB an diesem Samstagabend wohl auch Kapitän Emre Can verloren. Der Defensiv-Allrounder verdrehte sich unglücklich das Knie, spielte zwar kurz weiter, nur um dann unter Schmerzen ausgewechselt zu werden.

"Der Doktor hat kein gutes Gefühl, es sieht nach dem Kreuzband aus. Emre (Can Anm.) hat auch etwas gehört. Es sieht leider nicht gut aus", verkündete Kovac eine erste Diagnose.