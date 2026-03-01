Späte Niederlage für Klose und Nürnberg in Berlin

Der 1. FC Nürnberg kassiert zum Abschluss der 24. Runde in der zweiten deutschen Bundesliga auswärts bei Hertha BSC Berlin eine 1:2-Niederlage.

Die Hausherren aus der Hauptstadt sind die aktivere Mannschaft und gehen früh durch Brekalo in Führung (20.). Kurz vor der Pause gelingt der Klose-Elf durch Baack der Ausgleichstreffer (45.+2).

Als alles auf ein Unentschieden hindeutet, schießt Brekalo die Hertha mit seinem Doppelpack zum Sieg (88.). Die Leitl-Elf liegt damit in der Tabelle auf Rang sieben, acht Punkte hinter dem Relegationsrang. Nürnberg ist Neunter.

Siege für den KSC und Münster

Im Parallelspiel gewinnt der Karlsruher SC auswärts beim 1. FC Magdeburg mit 3:1. Und das, obwohl die Hausherren fast viermal so viele Schüsse abgeben als die Gäste (23 zu 8).

Für den KSC treffen Farhat doppelt (20./53.) und Wanitzek (87.). Den Ehrentreffer von Magdeburg erzielt Stalmach (66.).

Ein wichtiger 2:1-Auswärtssieg gelingt auch Preußen Münster bei Eintracht Braunschweig. Die Tore erzielen Hendrix (71.) und Batista Meier (74.), nach zwischenzeitlicher Führung der Hausherren durch Frenkert (56.).