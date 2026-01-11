Bei Gregoritsch-Comeback: Klatsche für den FC Augsburg

Michael Gregortisch muss bei seiner Rückkehr zum FC Augsburg eine deutliche Niederlage einstecken.

Am 16. Spieltag der deutschen Bundesliga gewinnt Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 4:0 gegen den FCA.

Die Partie beginnt zunächst mit Offensivbemühungen der Gäste, bei denen Rieder früh den Abschluss sucht, das Tor jedoch verfehlt. Die Hausherren zeigen sich hingegen eiskalt: Bereits in der achten Minute fasst sich Scally ein Herz und besorgt die frühe Führung.

Augsburg versuchts, Gladbach trifft

Während Augsburg antworten will, entscheidet Schiedsrichter Osmers nach VAR-Intervention wegen eines Vergehens von Pedersen auf Elfmeter. Diks behält die Nerven und stellt auf 2:0 (20.).

Die Gäste kommen durch Claude-Maurice und Kade zwar zu Möglichkeiten, scheitern aber an der fehlenden Präzision oder an Gladbach-Schlussmann Nicolas. Statt des Anschlusstreffers folgt die kalte Dusche: Nach Vorarbeit von Netz markiert Tabakovic den 3:0-Pausenstand (36.).

Tabakovic macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel versucht Trainer Baum mit der Einwechslung von Essende für Rieder neuen Schwung zu bringen. Tatsächlich prüft Fellhauer kurz darauf Keeper Nicolas, der jedoch pariert.

Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd werden nach einer Stunde endgültig begraben: Erneut ist es der Ex-Austrianer, der eine Vorlage von Honorat per Kopf verwertet und auf 4:0 erhöht (61.). In der Folge verflacht die Partie durch zahlreiche Wechsel.

Kurzer Arbeitstag für Gregoritsch

Aus österreichischer Sicht verläuft der Nachmittag ereignisarm. Während bei Gladbach kein Rot-Weiß-Roter zum Einsatz kommt (Kevin Stöger 90 Minuten auf der Bank), sitzt Michael Gregoritsch bei den Gästen zunächst auf der Bank.

Der ÖFB-Teamspieler wird erst in der Schlussphase für Claude-Maurice eingewechselt (85.), kann dem Spiel aber keine Wendung mehr geben.

Am Ende steht ein verdienter Sieg für Gladbach (19 Punkte), während sich für Augsburg (14 Punkte) die Situation nach der zehnten Saisonniederlage im Abstiegskampf weiter zuspitzt.