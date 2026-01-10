NEWS

Wieder fit? So steht es um das Comeback von Jamal Musiala

Der Offensivspieler ist zurück auf dem Trainingsplatz. Nun äußerte sich Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany zu einem möglichen Comeback des 22-Jährigen gegen den VfL Wolfsburg.

Bei der Klubweltmeisterschaft im vergangenen Sommer verletzte sich Bayern-Star Jamal Musiala schwer.

Gegen Paris Saint-Germain erlitt der 22-Jährige einen Wadenbeinbruch, verpasste dadurch die gesamte Hinrunde. Nun ist Musiala zurück im Mannschaftstraining, könnte bald auch sein Comeback für den deutschen Rekordmeister feiern.

Im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) muss Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany aber noch auf den Offensivspieler verzichten.

"Sind nah dran"

"Wir sind nah dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt nicht zu schnell machen. Diese Woche war gut für ihn, er hat fast alles mitgemacht im Training. Aber dieses Spiel kommt noch zu früh", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die "Wölfe".

Ob der 40-fache DFB-Nationalspieler in der darauffolgenden Partie gegen den 1. FC Köln wieder spielfit ist, ist noch unklar. Danach steht für die Münchner bereits das Spitzenspiel gegen RB Leipzig auf dem Plan.

