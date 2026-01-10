Später Ausgleich! Union Berlin vereitelt Mainzer Befreiungsschlag

Der FSV Mainz 05 verpasst den ersten Bundesligasieg seit September 2025.

In der Alten Försterei trennt sich das Team von Neo-Cheftrainer Urs Fischer mit 2:2 gegen Union Berlin, das durch einen späten Treffer noch zum Ausgleich kommt.

In der ersten Halbzeit bringt DFB-Kicker Nadiem Amiri die "Nullfünfer" in einer umkämpften Partie mit 1:0 in Führung (30.), 25 Minuten nach dem Halbzeitpfiff können die Gäste sogar erhöhen. Nach einer schönen Flanke von ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig trifft Benedict Hollerbach ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub zum 2:0 (69.).

Der Anschlusstreffer von Union-Joker Jeong kommt bringt die Berliner zurück in die Partie (77.), kurz vor Spielende trifft Danilo Doekhi sogar zum 2:2. Nach einem Freistoß steigt der Niederländer am höchsten und erzielt sein fünftes Saisontor.

Durch das Remis verpassen die Mainzer ein riesiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf, auf den Relegationsplatz fehlen drei Punkte. Die Berliner, bei denen Leopold Querfeld durchspielte, bleiben indes Neunter.

El Mala rettet Köln

Im Duell zwischen dem FC Heidenheim und dem 1. FC Köln sehen die Fans vier Tore. Zwei Mal gehen die Gastgeber an der Brenz durch Tore von Pieringer (15.), der eindrucksvoll per Fallrückzieher trifft, sowie Niehues (26.) in Führung, beide Male kommen die Kölner aber zum Ausgleich.

Erst trifft Martel zum 1:1 (18.), später sorgt DFB-Nationalspieler Said El Mala drei Minuten nach seiner Einwechslung für das 2:2 (48.). Beide Teams haben anschließend mehrere Großchancen auf den Siegestreffer, ein weiteres Tor fällt in Heidenheim aber nicht mehr.

Freiburg dreht Rückstand

Im dritten Spiel der Samstagskonferenz - zwei Partien wurden witterungsbedingt abgesagt - gewinnt der SC Freiburg mit 2:1 gegen den Hamburger SV. Die Gastgeber um ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart dominieren die Partie zwar klar, in Führung gehen aber die Gäste.

Einmal mehr trifft Spurs-Leihgabe Lukas Vuskovic, der nach einem Eckball einköpft (48.). Nur Minuten später kommen die Breisgauer aber zum verdienten Ausgleich. Daniel Elfadli sieht nach einer Notbremse im eigenen Strafraum folgerichtig die Gelb-Rote Karte (51.), Vincenzo Grifo verwandelt den fälligen Elfmeter zum 1:1 (53.).

In Überzahl gelingt der Elf von Julian Schuster wenige Minuten vor Spielende sogar der Führungstreffer. Der eingewechselte Igor Matanovic trifft nach Beste-Vorlage zum 2:1 (83.).