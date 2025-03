Bayern siegen wieder nicht! Union-Punkt dank Urbig-Patzer

Zum zweiten Mal in Folge kann der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga nicht voll anschreiben! Bei Union Berlin kommt der Tabellenführer am 26. Spieltag nur zu einem 1:1.

Die Gäste haben zwar die Kontrolle über das Spiel, müssen aber sehr lange auf ihren Treffer warten. Eine Stanisic-Querlage scheint niemanden zu finden, dann kommt aber Sané angerauscht (75.).

Dabei bleibt es aber nicht, weil Bayerns Neo-Schlussmann Urbig patzt: Eine Juranovic-Flanke wischt er nur nach vorne weg, wo Hollerbach perfekt steht und abstaubt (83.).

Christopher Trimmel geht unmittelbar vor dem Gegentor vom Platz (72.), während Leopold Querfeld durchspielt. Auf der Gegenseite sitzt Konrad Laimer nur auf der Bank.

Die Bayern halten bei 61 Punkten, haben neun Zähler Vorsprung auf Leverkusen. Bayer kann am Sonntag in Stuttgart noch verkürzen. Für Union ist es ein wertvoller Punkt im erweiterten Abstiegskampf, als 13. beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vorerst sieben Punkte.

VfL knackt Augsburger Defensive auch nicht

Der FC Augsburg spielt zum bereits sechsten Mal in Folge in der Bundesliga zu Null. Gegen Ralph Hasenhüttls VfL Wolfsburg gelingt ein 1:0-Heimsieg.

Das Goldtor einer sehr mauen Partie fällt in der Anfangsphase der zweiten Hälfte: Tietz wird von Zesiger eingesetzt, muss am Ende nur noch Grabara bezwingen (53.).

Patrick Wimmer wird von Hasenhüttl in der 65. Minute eingewechselt, kann am Ausgang der Partie aber nichts ändern. Die beiden Klubs liegen damit gleichauf, belegen die Ränge acht und neun und haben mit je 38 Punkten den Europacup noch im Visier.