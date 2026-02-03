Zwei Zugänge und ein vorläufiger Abgang beim HSV

Bewegung am Deadline Day beim Hamburger SV!

Die Norddeutschen verzeichnen gleich zwei Zugänge sowie einen temporären Abgang.

Das ganz neue Gesicht in den Reihen der Hanseaten ist Philip Otele. Der "Flügelspieler, wie er im Buche steht" stößt leihweise bis Saisonende vom FC Basel zum Aufsteiger und soll die Offensive weiter verbreitern.

"Zum Abschluss des Transferfensters gewinnen wir mit Philip einen weiteren Spieler, der unsere Offensive variabler und breiter aufstellt. Claus und sein Team runden damit auf der Zugangsseite eine hochintensive Transferperiode ab, in der wir gleich vier Planstellen erfolgreich besetzen sowie den Kader wunschgemäß verkleinern konnten", so Vorstand Eric Huwer.

Eigengewächs kehrt zurück

Zudem gibt es einen Tausch zwischen dem HSV und Zweitligist SV Elversberg.

So kehrt Eigengewächs Otto Stange vorzeitig nach Hamburg zurück und unterzeichnet im selben Zuge eine im Sommer vereinbarte Vertragsverlängerung.

Elversberg geht aber nicht leer aus. So wird Mittelfeldspieler Immanuel Pherai anstelle des 18-Jährigen nach Elversberg verliehen, um dort "wieder regelmäßig Spielminuten" zu sammeln.