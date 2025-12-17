Auf Gloukh-Niveau: Wolfsburg hat Kaufoption für Salzburgs Daghim

FC Red Bull Salzburg könnte mit einem festen Abgang von Adam Daghim ordentlich Gewinn machen.

Im August 2023 kam der Däne im Alter von 17 Jahren in die Mozartstadt. Bei den Salzburgern überzeugte Daghim nicht komplett. Und dann kamen schon vor einem Jahr Wechselgedanken auf. Im letzten Sommer kam es zum Abschied des Flügelspielers - vorerst.

Daghim verließ die Mozartstadt leihweise in Richtung Wolfsburg. Beim VfL machte der temporeiche Offensivspieler durchaus einen guten Eindruck.

Noch kein Spiel unter dem neuen Trainer

Bei seinen ersten drei Startelf-Einsätzen traf er zweimal. Danach kam kein Scorer mehr dazu - auch, weil Daghim seit Ende November verletzt fehlt. Deshalb spielte er unter Neo-Coach Daniel Bauer auch noch keine Minute.

Das könnte sich am letzten Bundesliga-Spieltag 2025 gegen Freiburg aber ändern. Sollte Daghim auch unter dem Deutschen eine gute Figur machen, hat Wolfsburg die Chance ihn fest zu verpflichten.

Laut dem "kicker" liegt Daghims Kaufoption bei 13 Millionen Euro. Käme der Kauf zustande, würde Salzburg insgesamt 15 Millionen Euro (zwei Mio. Euro Leihgebühr) für den 20-Jährigen einstreichen. Das wäre das Fünffache vom Einkaufspreis, Daghim kam für drei Millionen Euro von Aarhus.