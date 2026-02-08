Doppelpack! Baumgartner avanciert gegen Köln zum Matchwinner

Christoph Baumgartner ist die zentrale Figur beim Auswärtssieg von RB Leipzig.

Die Sachsen gewinnen am 21. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 2:1 beim 1. FC Köln. ÖFB-Star "Baumi" schnürt einen Doppelpack gegen den Aufsteiger. Der zweite Treffer ist sogar eine Co-Produktion zweier Österreicher: Xaver Schlager bereitet vor, Baumgartner trifft.

Schon in den ersten Minuten zeichnet sich ab, dass Leipzig mehr vom Ball haben will. Doch die Domstädter kommen durch El Mala (5.) zum ersten Abschluss, ehe Romulo (6.) im Gegenzug eine Top-Chance liegen lässt.

Seiwald-Patzer bleibt unbestraft, "Baumi" nickt zur Führung ein

Die zweite gute Gelegenheit erhält Köln, weil Nicolas Seiwald den Gegner mit einem riskanten Pass einlädt, Mala schießt aber daneben (22.).

Nur fünf Minuten später geht RB in Führung: Raum findet mit seiner Freistoßflanke Baumgartner, der unbedrängt einköpfen kann. Das ist auch zugleich der Pausenstand. Nach Seitenwechsel besitzt auf einmal Köln Vorteile im Spiel - und nutzt diese schnell. Da kein Leipziger den Ball richtig klären kann, kommt Thielmann an der Strafraumkante zur Kugel und trifft ins linke obere Eck.

Schlager auf Baumgartner zum Sieg

Leipzig antwortet aber perfekt: Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich findet Schlager Baumgartner, der sich mit einem starken Kontakt direkt in eine gute Schussposition bringt. Aus der Drehung schweißt er die Kugel ins rechte Eck ein.

Anschließend haben die Hausherren die ein oder andere Halbchance. Richtig brenzlig wird es aus RB-Sicht erst in der 77. Minute. Wieder steht Baumgartner im Mittelpunkt, denn der ÖFB-Kicker blockt einen Schuss zunächst mit dem Bein, daraufhin geht das Leder aber an seine Hand. Nach langem VAR-Check stellt der Unparteiische schließlich fest, dass im Vorfeld eine knappe Abseitsstellung vorliegt.

Damit bleibt Leipzig vorne und bringt den Vorsprung über die Zeit. In der Tabelle überholen die "Roten Bullen" Stuttgart und sind neuer Vierter.