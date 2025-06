Nach der Entlassung von Ralph Hasenhüttl zum Ende der abgelaufenen Saison ist der VfL Wolfsburg wohl bei der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Dabei führt die Spur offenbar in die Niederlande.

Paul Simonis ist derzeit Trainer der Go Ahead Eagles und führte seine Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf Rang 7 in der Eredivisie. Zudem holten sie nach Elfmeterschießen gegen AZ Alkmaar völlig überraschend den Pokalsieg.

Die Verträge sind nach "kicker"-Informationen bereits vorbereitet und der Niederländer soll die "Wölfe" zur kommenden Saison übernehmen.

Simonis soll eine Ausstiegsklausel haben

Der 40-Jährige war langjähriger Co-Trainer von Ex-Schalke Coach Kees van Wonderen und übernahm im vergangenen Sommer bei den Eagles seine erste Position als Cheftrainer.

Nun könnte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen, um in die deutsche Bundesliga zu wechseln.

Die anderen Kandidaten bei den Wölfen waren Alexander Blessin von Bundesliga-Konkurrent St.Pauli sowie Kopenhagen-Trainer Jacob Neestrup. Letzterer bekam von seinem Klub keine Freigabe für einen Wechsel. Auch RB Leipzig soll an ihm Interesse gezeigt haben.

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts