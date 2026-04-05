VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Chukwuemeka: Wegen ÖFB-Debüt in der BVB-Startelf

BVB-Coach Niko Kovac wollte das Momentum des Neo-Nationalspielers für das Spiel in Stuttgart nutzen.

Chukwuemeka: Wegen ÖFB-Debüt in der BVB-Startelf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Überraschenderweise schaffte Carney Chukwuemeka am Sonntag wieder den Sprung in die Startelf des BVB.

Zum Spielbericht >>>

Beim Spitzenspiel in Stuttgart stand der Neo-ÖFB-Teamspieler erst zum siebten Mal in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an auf dem Platz. Seit dem Jahreswechsel gehörte er sogar nur einmal der Startformation an.

Warum Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac Chukwuemeka diesmal wieder in die Startelf packte, erklärte der Kroate am "Sky"-Mikro: "Wir hatten ein, zwei Alternativen. Es hätte auch Brandt sein können."

"Rückenwind ausnutzen"

Schließlich habe Chukwuemekas Teilnahme am ÖFB-Länderspiellehrgang den Ausschlag gegeben.

"Wir haben uns für Carney entschieden, weil er schöne Momente hatte mit der Nationalmannschaft in Österreich. Er hat sein Debüt gegeben, ein Tor geschossen", erklärte Kovac vor dem Match: "Diesen Rückenwind wollen wir ausnutzen."

Wirklich bezahlt gemacht hat sich die Entscheidung aber nicht. Chukwuemeka blieb bis zu seiner Auswechslung (64. Minute) eher unauffällig. Stattdessen entschieden die Joker Adeyemi und Brandt mit späten Toren das Spiel zugunsten des BVB.

Mehr zum Thema

Später Sieg! BVB jubelt in der Nachspielzeit in Stuttgart doppelt

Später Sieg! BVB jubelt in der Nachspielzeit in Stuttgart doppelt

Deutsche Bundesliga
5
2:0 verspielt! Frankfurt lässt Federn im Rennen um EC-Plätze

2:0 verspielt! Frankfurt lässt Federn im Rennen um EC-Plätze

Deutsche Bundesliga
Querfelds Union kann gegen Abstiegskandidaten nicht gewinnen

Querfelds Union kann gegen Abstiegskandidaten nicht gewinnen

Deutsche Bundesliga
Routinier kritisiert Werder-Spitze: "Fragwürdige Dinge passiert"

Routinier kritisiert Werder-Spitze: "Fragwürdige Dinge passiert"

Deutsche Bundesliga
Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten

Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten

Deutsche Bundesliga
13
Mwene-Assists! Mainz erwischt Ilzers Hoffenheim eiskalt

Mwene-Assists! Mainz erwischt Ilzers Hoffenheim eiskalt

Deutsche Bundesliga
2
Stark! Gregoritsch mit Fairplay-Aktion

Stark! Gregoritsch mit Fairplay-Aktion

Deutsche Bundesliga
17

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Carney Chukwuemeka ÖFB-Team ÖFB-Legionäre Niko Kovac Borussia Dortmund