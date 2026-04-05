Chukwuemeka: Wegen ÖFB-Debüt in der BVB-Startelf

Überraschenderweise schaffte Carney Chukwuemeka am Sonntag wieder den Sprung in die Startelf des BVB.

Zum Spielbericht >>>

Beim Spitzenspiel in Stuttgart stand der Neo-ÖFB-Teamspieler erst zum siebten Mal in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an auf dem Platz. Seit dem Jahreswechsel gehörte er sogar nur einmal der Startformation an.

Warum Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac Chukwuemeka diesmal wieder in die Startelf packte, erklärte der Kroate am "Sky"-Mikro: "Wir hatten ein, zwei Alternativen. Es hätte auch Brandt sein können."

"Rückenwind ausnutzen"

Schließlich habe Chukwuemekas Teilnahme am ÖFB-Länderspiellehrgang den Ausschlag gegeben.

"Wir haben uns für Carney entschieden, weil er schöne Momente hatte mit der Nationalmannschaft in Österreich. Er hat sein Debüt gegeben, ein Tor geschossen", erklärte Kovac vor dem Match: "Diesen Rückenwind wollen wir ausnutzen."

Wirklich bezahlt gemacht hat sich die Entscheidung aber nicht. Chukwuemeka blieb bis zu seiner Auswechslung (64. Minute) eher unauffällig. Stattdessen entschieden die Joker Adeyemi und Brandt mit späten Toren das Spiel zugunsten des BVB.