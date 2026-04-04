Später Sieg! BVB jubelt in der Nachspielzeit in Stuttgart doppelt

Borussia Dortmund setzt sich im Topspiel der 28. Runde in der Deutschen Bundesliga mit 2:0 beim VfB Stuttgart durch.

Dabei enttäuschen die Dortmunder zunächst in der ersten Halbzeit. Der VfB übernimmt früh die Spielkontrolle, aber es genügt nicht für ganz gefährliche Toraktionen.

Für ÖFB-Neuling Chukwuemeka gibt es zudem eine Gelbe Karte. Der Offensivspieler trifft VfB-Akteur Nikolas Nartey leicht oberhalb des Knöchels und bekommt die Gelbe Karte (29.).

Adeyemi trifft spät zum Sieg, Chukwuemeka ohne Premiere

Nach einer Stunde wird Chukwuemeka auch durch Karim Adeyemi ersetzt (64.). Somit spielt der 22-Jährige erneut bei einer BVB-Partie nicht durch. Zudem sieht Sabitzer wegen zu harten Einsteigens ebenfalls Gelb (71.).

Als sich Stuttgart schon mit einem Punktgewinn anfreundet, schlägt Dortmund in der Nachspielzeit mit einem Doppelschlag doch noch zu.

Adeyemi trifft zum vielumjubelten 1:0 für die Kovac-Elf (90.+4), ehe Julian Brandt den 2:0-Erfolg besiegelt (90.+6).