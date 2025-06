Wohin zieht es Nicolas Kühn im Sommer?

Der mittlerweile 25-jährige Flügelspieler von Celtic Glasgow zeigte in der abgelaufenen Saison in Schottland und der UEFA Champions League mächtig auf. Entsprechend groß ist das Interesse am ehemaligen Rapidler.

Nach Informationen der schottischen "SunSport" haben einige deutsche Bundesligisten den Offensivspieler ins Visier genommen. Vor allem RB Leipzig soll wohl drauf und dran sein, ein Angebot in Höhe von 17 Millionen Euro abzugeben.

Doppelpack gegen Leipzig in der CL

Ausgerechnet gegen Leipzig schoss Kühn in der vergangenen Saison beim 3:1-Erfolg von Celtic in der Königsklasse einen Doppelpack. In der Liga steuerte er in 28 Spielen zudem zehn Tore und acht Vorlagen bei.

Ein Wechsel zu RB wäre für Kühn auch eine Rückkehr. Von 2015-2018 kickte der Deutsche bereits in der Jugend für die Sachsen, ehe es ihn zu Ajax II zog. Von Juli 2022 bis Jänner 2024 spielte Kühn in Österreich beim SK Rapid.

